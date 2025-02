Modartech si tinge tutta di green: "Utilizzeremo l’energia di Ecofor"

PONTEDERAL’Istituto Modartech scuola di alta formazione di Pontedera annuncia un ulteriore passo verso la sostenibilità, attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie alla collaborazione con Ecofor Service, infatti, a partire da aprile la sede dell’istituto di viale Rinaldo Piaggio sarà completamente alimentata da energia green, proveniente dall’impianto di smaltimento di Gello, dove Ecofor produce energia elettrica dai rifiuti sufficiente a soddisfare il bisogno di oltre 4000 famiglie.

"Saremo la prima scuola di moda e design ad utilizzare energia rinnovabile, prodotta dai rifiuti – spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. – Con Ecofor collaboriamo da molti anni e dal 2017 contribuiamo agli EcoDays, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale attraverso incontri, workshop e approfondimenti con i giovani. Essere green fa parte del nostro dna, poiché da molti anni abbiamo posto una particolare attenzione a progetti di upcycling, di coscienza ambientale ed innovazione responsabile, che rappresentano un’estensione del concetto di qualità nella moda, intesa come prodotto di ricerca, tracciabilità e riutilizzo in tutte le sue forme, diffondendo il valore della sostenibilità alle future generazioni di designer".

"Reinventare, riciclare e riutilizzare fanno parte della nostra cultura aziendale – aggiunge Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service. – Siamo felici che l’energia elettrica interamente prodotta da biogas e quindi 100% rinnovabile, andrà ad alimentare un polo di formazione d’eccellenza come l’Istituto Modartech, con il quale siamo legati da tanti anni di collaborazione verso la promozione delle tematiche green e ambientali".