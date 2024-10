Modartech fra mute e merletti rompe gli schemi

Mute da sub rivisitate in capi indossabili nella vita di tutti i giorni, il lusso della Reggia di Versailles trasformato in pizzi raffinati, l’eleganza sartoriale degli anni ’40 riletta in chiave contemporanea, con fibre naturali e materiali certificati, ma anche l’ironia delle vignette di Mafalda, con il rosa confetto e i colori vivaci per una giornata fumettistica. Le collezioni dei giovani talenti di istituto Modartech di Pontedera parlano di rottura degli schemi e degli stereotipi, di radici e di futuro, per una moda con l’anima.

Tornano protagonisti nella capitale italiana del fashion system gli studenti della scuola di Alta formazione di Pontedera, con collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy: oggi, al BASE di Milano, gli outfit realizzati come progetto di tesi hanno sfilato in passerella per la 10° edizione della Fashion Graduate Italia, l’evento a cura di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS dedicato ai talenti delle più prestigiose scuole e accademie di moda d’Italia.

Sono nove gli studenti del Modartech che vi hanno preso parte: Ettore Poli, Sara De Santis, Alessandra Tognarelli, Chiara Fermalvento, Luca Buratti, Martina Di Dio, Lea Muzzi, Manuel Gili, Klizia Giorgini.