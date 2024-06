Mille miglia, il fascino sfila in città. Applausi, colori e festa in centro

Un’intera mattinata di festa, curiosità e motori a Pontedera quando già dalle prime ore del mattino i rombi delle auto storiche della Mille Miglia hanno iniziato a sfrecciare nel ventre della città. Bolidi moderni e mezzi d’epoca (costruiti dal 1927 al 1957) hanno sfilato da viale Italia passando dal piazzone e dal corso per la punzonatura in piazza Cavour. Come già accaduto nel 2022, quando la mitica Mille Miglia arrivò in città richiamando tanti curiosi, anche ieri in tanti hanno partecipato accalcandosi con entusiasmo lungo il percorso al passaggio dei veicoli storici impegnati nella terza tappa della corsa più anti del mondo, la Viareggio-Roma. Mille Miglia che potrebbe tornare in città nel 2026, in occasione dell’80esimo della Vespa.

l.b.