Migone e il "Diario di un impermeabile"

Al teatro Quaranthana di San Miniato, sotto la direzione artistica del Teatrino dei Fondi, il primo aprile alle 21.30 arriva il comico Paolo Migone con il suo "Diario di un impermeabile". Lo spettacolo: quante volte è capitato di veder salire su di un palco un attore con un libro o un diario in mano e ascoltarlo raccontare storie aiutato passo passo dalle pagine dello scritto. In questo caso l’attore porta sul palco non un libro ma un impermeabile e un impermeabile del tutto particolare. Un regalo fatto dal nonno tanto tempo fa, diventato per Paolo Migone un prezioso amico e confidente, un contenitore di storie, di aneddoti e di vita vissuta scritto proprio sull’impermeabile stesso. Il titolo dello spettacolo non lascia dubbi: "Diario di un impermeabile". In questo spettacolo c’è la vita del cabarettista Paolo Migone ma non tutta, quella che sta vivendo ora a 65 anni. Famiglia, amici , interessi, lavoro nell’ultimo quarto che la vita gli sta riservando . Il protagonista principale è il tempo che nostro malgrado modifica e condiziona a suo piacimento ogni scelta, ogni convinzione. Il tempo scorre come un fiume in piena e i mesi che diventano anni si accumulano inesorabilmente: si parla ormai di 30 anni di matrimonio, 33 anni di professione e un figlio grande di 21 anni. Lo spettacolo racconterà inesorabilmente delle gioie e delle complicazioni di questo lungo percorso vissuto, sempre però con grande curiosità e spirito di avventura misto anche ad una notevole dose di incoscienza.

Per info e prenotazioni: 370- 3687878 oppure comunicazione@teatrinodeifondi.it. Migone è un comico e cabarettista toscano che si è fatto conoscere dal grande pubblico approdando alla trasmissione televisiva Zelig nel 2000. Forte di un’esperienza teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul palco Paolo Migone ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile. Fra i suoi spettacoli teatrali, ricordiamo "Don Chisciotte (senza esagerare)" con Marco Marzocca e Francesca Censi (2006-2007), "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere" dal libro di John Gray’ (2013-2014), "Italia di m...are" (2015).