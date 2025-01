Mezzo milione di visualizzazioni per palazzo rinato

PECCIOLIMezzo milione di visualizzazioni su Google Maps. Il Palazzo Senza Tempo è, dalla sua inaugurazione del 1° luglio 2021, uno dei luoghi toscani più ricercati sul servizio internet geografico e di mappe sviluppato da Google. La terrazza sospesa a venti metri di altezza che si apre sulla natura e sul panorama, l’architettura nata dal progetto di Mario Cucinella e che ha già ricevuto almeno tre importanti premi internazionali, gli eventi che ha ospitato al suo interno, le opere di arte contemporanea permanenti e le mostre che in quasi quattro anni hanno animato questo luogo. Tutto ha trasformato un edificio abbandonato e fatiscente in un luogo vivo, un centro culturale vero polo attrattivo per i turisti. La spinta su web, social e motori di ricerca ha avuto un’accelerata importante nel 2024, anno in cui Peccioli ha conquistato il titolo di "Borgo dei Borghi". Anche se il dato delle 500mila visualizzazioni deve essere aggregato a quello delle registrazioni social al Palazzo Senza Tempo avvenute anche nel periodo precedente al trionfo. Si tratta di un dato significativo ed estrapolato dalla pagina Facebook ufficiale dell’edificio di via Carraia. Ogni qual volta, infatti, una persona fa un post sul proprio profilo social e geolocalizza questo luogo, la registrazione viene "archiviata". Come è evidente, non tutti i visitatori postano o attivano la geolocalizzazione o banalmente decidono di postare qualcosa sui social. Questo significa che i numeri reali sono ben più alti delle decine e decine di migliaia catturate dal profilo Facebook ufficiale. La crescita di attrattività legata all’edificio di via Carraia si vedono anche in altri indicatori. Dal taglio del nastro del 2021 i profili social del Comune hanno una copertura superiore al milione di utenti.