Messa da Requiem di Mozart

Venerdì 8 dicembre a Casciana Alta alle 16.30 nella chiesa di San Niccolò sarà possibile assistere alla Messa da Requiem in Re minore, ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart. Dirige il maestro Maurizio Preziosi insieme al collaboratore Saverio Mancuso. Spettacolo a ingresso libero. Inoltre Casciana Alta allieterà i visitatori con il mercatino di Natale con prodotti tipici e artigianato locale dalle 9 alle 20. Ancora l’8 dicembre a Casciana Terme in piazza Garibaldi e via Cavour fino a domenica 10 dicembre. sarà presente Babbo Natale con sorprese per i bambini.