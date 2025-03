Merlini Casa cambia sede dopo 50 anni di attività

Un nuovo capitolo per una delle attività storiche della Valdera: Merlini Casa, specializzata da oltre 50 anni in articoli per la casa, bomboniere e arredi, degli imprenditori Giorgio Merlini e Donella Pallini, intraprende un nuovo percorso con il trasferimento della sede da Le Melorie in piazza d’Appiano.

L’inaugurazione ha visto la presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli, del responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli, del vicesindaco di Ponsacco Giuseppe Ruggiero, dell’assessore al commercio Anna De Santi, e del presidente del consiglio comunale Roberto Russo.

"Abbiamo avuto l’esigenza di lasciare la nostra storica sede a Le Melorie e dovendo scegliere una nuova zona, abbiamo deciso di trasferirci nel centro di Ponsacco, il nostro paese d’origine - spiega l’imprenditore Merlini - Siamo felici di come sta andando. In questi primi giorni, la risposta dei cittadini è stata molto positiva, con un’affluenza sorprendente".

Un’ulteriore conferma del valore di questa nuova realtà arriva dalle parole di Simonelli: "L’apertura di una nuova attività nel cuore di Ponsacco è un’importante risorsa per il nostro territorio".