Mercato della Terra: "Cresce e si valorizza"

Il Mercato della terra si conferma un punto di riferimento quando si parla di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio. Organismo operativo di Slow Food da anni organizza il mercato mensile dei produttori e dei contadini del territorio, una filiera corta in cui gli agricoltori hanno la possibilità di vendere direttamente le loro specialità di stagione ai consumatori. E proprio i prodotti cresciuti su questo territorio sono stati selezionati e donati alle delegazioni che sono venute a visitarci in occasione della Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco. "Un grande grazie alle aziende del Mercato della Terra di San Miniato per il generoso dono che, anche quest’anno, ha fatto al nostro Comune - commentano il sindaco Simone Giglioli e l’assessora all’agricoltura Azzurra Bonaccorsi -. Grazie ai loro doni abbiamo accolto al meglio le Città gemellate e amiche di San Miniato".