Menichini assolve tutti: "Grande prestazione"

L’analisi dell’1-1 l’ha sintetizzata bene Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, presentatosi per primo in sala stampa: "Siamo stati più fortunati che in altre partite. Sia sul rigore che in altre situazioni dove il Pontedera si è presentato solo davanti al portiere". Chiaro che dopo una partita del genere sulla sponda granata l’allenatore Leonardo Menichini non possa sprizzare felicità: "Abbiamo fatto una grande prestazione, la migliore della mia gestione, e abbiamo avute 4-5 occasioni nitide, compreso il rigore sbagliato e per il quale va tutta la solidarietà a Simone (Ianesi, ndr)". "La squadra – ha ripreso il tecnico del Pontedera - ha concesso pochissimo, abbiamo provato a vincere fino al 93’ e abbiamo anche messo Corona per aumentare il peso in attacco. Devo solo elogiare questi ragazzi perché li vedo come si allenano in settimana, con grande spirito e sacrificio, e questa è la strada da percorrere. Magari facendo più attenzione nelle conclusioni e magari senza avere troppa fretta di giocare i palloni. Non credo di dire niente di sbagliato se dico che meritavamo la vittoria". Tra la beffa-Pescara mercoledì e il pari contro i baby rossoneri, il Pontedera ha lasciato per strada tre punti. Ancora Menichini: "In questa settimana il... Dio del calcio si è dimenticato di noi, speriamo che le cose cambino. Certo, dispiace non aver vinto, ma bisogna ripartire dalla bella prestazione e prepararci per un’altra bella battaglia ad Ascoli. L’arbitro? Non mi piace parlare degli arbitri, è un mestiere difficile, però l’episodio di Martinelli in area che subisce un fallo… Comunque ci ha dato il rigore, che era netto". "Non abbiamo concesso tiri in porta – ha concluso l’allenatore - Calvani non ha fatto parate e questa è la dimostrazione che la squadra ha fatto una buona prova. Tutti hanno fatto bene, e credo che il pubblico abbia apprezzato. Peccato, perché poteva essere una possibilità di fare un bel salto in classifica, ma se continuiamo a lavorare così sono fiducioso". Stefano Lemmi