Maxi cantiere in centro e lavori. Il Comune incontra i commercianti

Venerdì il sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco faranno di nuovo il punto con i commercianti sull’andamento del cantiere in piazza del popolo e via Conti. Sul tavolo le operazioni in corsi e quelle che riguarderanno le prossime settimane. L’amministrazione, fin dall’inizio dei lavori, aveva garantito un aggiornamento continuo, considerato anche l’impatto sulla vita della città e dei suoi negozi, delle opere in corso.

"Il cantiere – spiega Greco – sta rispettando il crono programma, pur dovendo fare i conti con il maltempo. Per il momento, tuttavia, i tempi delle varie fasi sonio tutti coordinati, e non sono stati accumulati ritardi. Questo è un dato importante". Le opera sono concentrate da una parte sui sotto servizi, in via Conti, e dall’altro sul proseguimento della pavimentazione della piazza. "Lunedì nel cantiere entrerà Toscana Energia per il rifacimento della conduttori del gas metano – spiega ancora Greco – dall’estremità della piazza fino a tutta la via Conti dove arriva lo scavo. Terminata Toscana Energia rientrerà Acque Spa che, in questi giorni, sta finendo la sostituzione della condotta fognaria. La fase finale sarà riservata alla pavimentazione".

"Le operazioni procedono regolarmente – conclude Greco –. Abbiamo davanti ancora alcuni mesi pieni d’interventi. Con il termine dei lavori che resta fissato al prossimo 20 giugno come da progetto iniziale". Una data limite, questa, per il centro storico. Con l’inizio dell’estate prenderà il via un cartellone di venti che non consente la presenza di un cantiere così centrale, tanto da dividere la città in due.

