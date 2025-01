Maxi blitz contro la mala movida. Controlli e segnalazioni per droga

Giro di vite alla notte del centro storico della città della Rocca. E’ scattato il maxi blitz dei carabinieri della compagnia di San Miniato contro la mala movida che imperversa in città e che da tempo è al centro delle polemiche dei residenti con l’amministrazione comunale e, più volte, è stata anche terreno di scontro politico. In azione i militari dell’Arma delle stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Castelfranco e Peccioli, con il supporto del Nas di Livorno che, la scorsa notte, hanno fatto irruzione nel "cuore" di San Miniato, in una serata in cui c’erano in strada alcune centinaia di giovani.

Il servizio straordinario – viene spiegato – ha visto un’attenta verifica di diverse aree, con particolare attenzione agli esercizi pubblici. Tre locali sono stati sottoposti a controllo, e uno di questi è stato sanzionato con una multa di circa 2.500 euro. Le irregolarità riscontrate includono la mancata compilazione delle schede giornaliere Haccp, necessarie per garantire la corretta gestione degli alimenti, e l’assenza di dispositivi per la rilevazione del tasso alcolemico, unitamente alle relative tabelle informative per i clienti.

Ulteriori accertamenti – si apprende – hanno rivelato preoccupanti carenze igieniche, con la presenza di muffa sulle pareti del locale adibito a deposito. Di conseguenza, l’esercizio è stato segnalato all’Asl per le opportune verifiche sanitarie e l’adozione di eventuali provvedimenti.

L’attività di controllo si è estesa anche alla circolazione stradale e all’identificazione di persone. Sono state identificate 105 persone, tra cui 21 cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno, e controllati 52 veicoli.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate 3 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, con il conseguente sequestro amministrativo di un veicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa, un’infrazione che mette gravemente a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Un ulteriore risultato dell’operazione riguarda la lotta allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Un giovane di 25 anni è stato trovato in possesso di 0,83 grammi di hashish e, per questo, è stato segnalato alla Prefettura di Pisa per le sanzioni amministrative previste.

L’azione combinata di controlli su esercizi pubblici, identificazione di persone e veicoli, e contrasto allo spaccio di droga, mira a creare un ambiente più sicuro e vivibile per l’intera comunità.

Carlo Baroni