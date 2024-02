Marica Guerrini si candida: "Nel segno della continuità"

Mercoledì sera un’affollata assemblea presso la sala "Capaccini" a Forcoli ha ufficializzato la candidatura a sindaca di Palaia di Marica Guerrini. "Una scelta nel segno della continuità – come recita un comunicato stampa del gruppo promotore – avendo la Guerrini ricoperto il ruolo di assessora nelle due ultime legislature guidate dal sindaco Marco Gheradini, prima al Bilancio e poi alle Politiche Sociali e alla Cultura". La neo candidata , dopo aver lavorato in un istituto bancario, oggi è pensionata e da sempre dedica molto del suo tempo al prossimo come volontaria nelle varie realtà associative del territorio palaiese e non solo. Alla presentazione, oltre a tanta gente, hanno partecipato gli amministratori uscenti della lista di centrosinistra Palaia in grande e quelli della lista civica Noi, un’altra storia per Palaia.

In apertura dell’assemblea il sindaco uscente Gherardini ha ringraziato tutti per la collaborazione che ha avuto in questi suoi dieci anni alla guida del comune di Palaia, sia dal gruppo di maggioranza che dalla minoranza. Riguardo alla candidatura della Guerrini il sindaco ha detto che è stata frutto di un "percorso condiviso molto bello, percorso nuovo, aldilà delle posizioni politiche. "Marica è una donna straordinaria che vive il suo servizio con passione, competenza ma soprattutto con generosità". Anche Giusti per la lista di minoranza ha parlato di una collaborazione sulle cose da fare, al servizio del territorio. Nel suo intervento la neo candidata, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare la sua famiglia per il grande sostegno ricevuto nella decisione di accettare l’incarico. "Accetto questo oneroso impegno per l’amore che porto verso il prossimo e per la mia comunità – ha detto la Guerrini – e mi impegnerò da subito nella stesura di un programma ambizioso nel segno della realizzabilità. Faremo questo assieme alla coalizione civica e alle forze politiche che mi hanno proposto, con l’ascolto attento della cittadinanza e delle sua richieste. Il nostro sarà un progetto civico al servizio della gente".

All’assemblea sono intervenuti anche i consiglieri regionali del Pd Alessandra Nardini e Andrea Pieroni a sostegno della candidatura Guerrini. In particolare la consigliera Nardini ha sottolineato come la candidatura di una donna competente non sia sempre facile e scontata. "Sono certa che saprà fare bene il suo compito – ha concluso la Nardini – e apprezzo, con una punta di invidia, il percorso che è stato fatto in questo comune per arrivare a questa designazione, percorso che mi sarebbe piaciuto fosse stato portato avanti anche in un comune vicino ma non è stato fatto".

Pietro Mattonai