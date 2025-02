Mare di applausi per Pennac. Si conclude Ecofor fiabe

Quasi 500 persone hanno applaudito lo scrittore Daniel Pennac nell’Ecoincontro che ha concluso Ecofor Fiabe 2025, il festival delle fiabe dedicate alla natura, alla salvaguardia del pianeta e alla sostenibilità ambientale organizzato, con la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini, da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Sul palco del teatro Odeon di Ponsacco Pennac ha dialogato con Francesco Niccolini e con la giornalista Laura Montanari, parlando di cambiamenti climatici, nuove povertà, del ruolo della collettività e delle istituzioni nella difesa dell’ambiente, della necessità di confrontarsi con le nuove generazioni per fare in modo che non subiscano passivamente i disastri provocati dagli adulti. Altri temi di confronto sono stati l’intelligenza artificiale, il rapporto di Pennac con la scuola, l’importanza delle fiabe, il suo ultimo libro, intitolato "Il mio assassino". Prima del suo intervento all’Odeon, Pennac ha visitato la mostra su Giorgio Dal Canto al Palp di Pontedera. Prima dell’Ecoincontro con Pennac è andato in scena al teatro Odeon, di fronte a un pubblico formato dagli alunni di alcune classi delle scuole medie inferiori, l’ultimo spettacolo del programma di Ecofor Fiabe, "Goccia dopo goccia", scritto da Francesco Niccolini e interpretato da Sandro Fabiani.

Infine la storia di Carlo Urbani, il medico che per primo identificò la Sars, e che morì per questa stessa malattia dopo aver messo a punto un protocollo per contenerne la diffusione che ha salvato migliaia di vite e che ancora oggi è utilizzato a livello internazionale Ecofor Fiabe 2025 si è svolto dal 10 al 15 febbraio proponendo spettacoli, laboratori teatrali, incontri e presentazioni di libri per l’infanzia che si sono svolti nei Comuni di Pontedera, Ponsacco, Casciana Terme-Lari e Calcinaia, patrocinatori della manifestazione. Agli eventi hanno preso parte complessivamente più di 2.500 persone, fra le quali 1.500 alunni e studenti di 20 istituti.