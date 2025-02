Maida all’Anpi per gli 80 anni dalla Liberazione

"Se mi prendi per mano" di Bruno Maida racconta la crescita e la presa di coscienza del giovane protagonista, Alberto, che durante la guerra scopre la brutalità delle discriminazioni e la forza della solidarietà. Il romanzo, sebbene destinato ai ragazzi, ha una profondità tale da renderlo adatto anche a un pubblico adulto. Come sottolineato dalla recensione di Luca Pizzi su Libri & Cultura, il libro non solo educa alla memoria storica, ma offre una prospettiva di speranza e resistenza umana. Il volume sarà in scena domani alle 18 nella Sala Gabriello Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso. Una iniziativa culturale che rientra nelle celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione. L’evento, patrocinato dal Comune di San Miniato e organizzato dalla Sezione Anpi.

Il libro, un romanzo di formazione che attraversa l’Italia delle deportazioni e della Resistenza, sarà al centro di un dialogo tra l’autore e il professor Luca Bravi, esperto di storia sociale dell’educazione. L’incontro sarà introdotto dal presidente della sezione Anpi di San Miniato, Delio Fiordispina (nella foto), che sottolinea l’importanza di eventi come questo per mantenere viva la memoria storica.