"Mai cercato il candidato Auriemma. Escludo il mio appoggio"

Si fa ruggente la campagna elettorale a Montecatini Valdicecina, dove è apparecchiato lo scontro fra la lista di Francesco Auriemma, che ha precisato di non voler alcuna etichetta politica, e il pensiero espresso dal leader del centro destra Marco Costanzi in riferimento alla lista cui dare il proprio sostegno. Dopo il duro ‘no, grazie’, di Auriemma, ecco la replica, altrettanto pepata, di Costanzi. "Mi chiedo che problemi abbiano gli pseudo civici di Montecatini, dato che tendono a tirarmi in ballo nelle loro elucubrazioni politiche. Non ho mai avuto nessun contatto con il candidato Auriemma , perché il loro progetto civico che esclude i partiti è lontano anni luce dalla mia concezione politica, secondo cui l’alternativa alla sinistra deve avere dei connotati precisi e un perimetro politico ben delineato,e non un minestrone senza una minima esperienza amministrativa dove tutti dentro".

"E poi si vedrà – parole come macigni da Costanzi – in politica l’alternativa alla sinistra è la destra e viceversa. Non ho mai cercato i civici mentre alcuni di loro non possono dire altrettanto, dal momento che ho ricevuto telefonate o consigli dove mi si è detto di non fare liste alternative, altrimenti potrebbe vincere il centro sinistra. Ho già deciso un mio non impegno alle elezioni comunali, però come rappresentante di un partito al momento opportuno insieme agli altri partiti di centro destra daremo un’indicazione di voto al nostro elettorato".

"Pertanto – conclude Costanzi – la lista civica si preoccupi di essere una credibile alternativa politica alla sinistra, e non mi coinvolga nella loro pochezza o nei loro timori, se vinceranno o perderanno lo decideranno gli elettori, non i comunicati contro il sottoscritto, che non parteciperà alle elezioni amministrative".

IP