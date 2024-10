Maestra Gianna. Ventincinque anni alla Giuntini

SANTA MARIA A MONTE

"Ho iniziato a 21 anni il mio cammino di insegnante alla scuola dell’Infanzia Beata Diana Giuntini, ero giovane, inesperta, emozionata ma tanto entusiasta e felice di stare con i bambini. Con il tempo ho amato sempre di più questa scuola che sento come la mia seconda casa ed è questo amore che mi ha fatto superare le difficoltà, gioire delle soddisfazioni ed arrivare fino a oggi con ben 25 anni di servizio. La gioia e l’amore dei bambini, la gratitudine delle famiglie, l’aiuto, la collaborazione e l’amicizia delle colleghe che ho avuto la fortuna di incontrare in questi anni, ha reso tutto più bello". Un traguardo di grande valore quello raggiunto da Gianna Billeri (nella foto), maestra e coordinatrice della scuola dell’Infanzia paritaria Beata Diana Giuntini di Santa Maria a Monte che ha festeggiato i 25 anni di insegnamento nell’istituto di via Carducci, che nel 2022 ha raggiunto lo storico traguardo dei 100 anni ed è gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere. La Giuntini, dalla fondazione nel 1922, rappresenta una vera e propria istituzione per tutte le famiglie della zona. Attualmente, grazie anche al lavoro delle maestre, la scuola accoglie 70 bambini dai 3 ai 6 anni, provenienti da varie zone del comune di Santa Maria a Monte e dai comuni limitrofi. Fino al 1993 la direzione fu tenuta dalle suore francescane di Ognissanti di Firenze. In seguito, subentrarono per alcuni anni le suore Francescane di Lipari e, dopo la partenza di queste ultime, l’insegnamento è stato affidato alle insegnanti laiche. Dal settembre 2011 l’amministrazione e la direzione della scuola è stata data in gestione al gruppo Scuole per Crescere in collaborazione con la parrocchia.