Ma che musica. Il primo laboratorio

“Ma che musica!“ è il primo laboratorio del 2024 promosso da cantiere Madaus con il patrocinio del Comune di Lajatico e curato da Aurora Pacchi e Antonella Gualandri. Il laboratorio, in programma il 13 gennaio dalle 14.30, è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni e si terrà al teatro comunale di Lajatico. Attraverso semplici giochi di movimento, ascolto e canto guideremo i bambini e le bambine nel meraviglioso mondo della musica con un grande concerto finale. La Pro Loco di Lajatico, per l’occasione, preparerà una gustosa merenda per i partecipanti. Prenotazione obbligatoria anche via WharsApp ai numeri 329-0804 514 e 339-7205091.