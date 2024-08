Lutto a Pontedera, è morto don Karuta

Pontedera (Pisa), 4 agosto 2024 — Addio don Karuta, parroco a La Rotta, dove da anni era il sacerdote di riferimento. Un triste annuncio che ha scosso i fedeli e i parrocchiani, che conoscevano bene il sacerdote venuto a mancare a causa di una malattia. Don Wencelsas Karuta era di origini ruandesi. Nato nel 1962 era divenuto sacerdote dal 1990. È stato parroco anche a Casciana Terme e a Casteldelbosco, prima di arrivare nel territorio comunale di Pontedera, appunto tra Montecastello prima e La Rotta poi. Nel 2014, inoltre, di fronte all'allora sindaco Simone Millozzi, aveva giurato come nuovo cittadino italiano.

Oggi, 4 agosto, la salma di don Karuta verrà esposta nella chiesa parrocchiale di San Matteo, dove martedì 6 agosto, alle 10, sarà svolto il funerale. Marco Salvadori, presidente del Consiglio Comunale di Pontedera e rottigiano, lo ha ricordato con queste parole: "Una persona di grande spessore, era una vera e propria guida per la realtà rottigiana, a livello religioso e non solo. Don Wenceslas, nel tempo, ha costruito un percorso che, sul territorio, ha accresciuto le relazioni tra le persone e ha costruito tante azioni che hanno avuto importanti finalità sociali. Ricordo, fra le tante cose, l'operazione che ha consentito di recuperare un immobile della parrocchia, che sarà destinato a strumento per il contrasto all'emergenza abitativa, ma anche il supporto fondamentale dato per la nascita e le attività di una associazione a sostegno dei bambini nei Paesi più poveri del mondo".