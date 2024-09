L’Urp cresce e raddoppia il servizio

Un servizio più capillare. A partire da lunedì i servizi dell’Urp del Comune di San Miniato saranno disponibili anche nella sede di San Miniato Basso. Dopo la riorganizzazione prevista dalla giunta comunale, con cui stati accorpati l’urp e i servizi demografici con l’ufficio statistica, entrerà in funzione un nuovo orario del servizio che prevede l’apertura della sede di via Aporti a San Miniato Basso nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, giovedì con orario continuato dalle 9 alle 17 e il sabato solo su appuntamento (dalle 9 alle 12, principalmente per rilascio Cie e reperibilità dello stato civile). L’ufficio con sede al piano terra del palazzo comunale a San Miniato (via Vittime del Duomo 8), resterà aperto il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 13. Gli appuntamenti per l’accesso ai servizi potranno essere prenotati anche online sul sito del Comune.

"Si tratta di una ottimizzazione del servizio che ci permette di avere l’apertura dell’Urp anche a San Miniato Basso, una sede fruibile e comoda per i cittadini, andando così a raddoppiare l’accessibilità per gli utenti - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Nei giorni di martedì e venerdì sarà garantito quindi il doppio servizio, con l’apertura sia a San Miniato, sia a San Miniato Basso, mentre il sabato si conferma l’apertura mattutina su appuntamento nella sede di San Miniato Basso". "La riorganizzazione interna del personale dell’Urp e dei servizi demografici - conclude – ha aperto alla possibilità di provare questa nuova soluzione che sarà in vigore fino al 31 dicembre, una sperimentazione che nasce dalla necessità di offrire un’opzione in più a chi ha necessità di rivolgersi agli sportelli comunali".