Luoghi di lavoro sotto la lente. Blitz del Nas da una estetista. Il Nil ispeziona un cantiere edile

Operazione sicurezza. Al lavoro i reparti socializzati dell’Arma dei carabinieri. Partiamo con il Nas. L’intensificazione delle ispezioni hanno portato in questi giorni anche al controllo di attività commerciali, durante i quali, i militari hanno proceduto alla chiusura immediata di un centro estetico nel comune di Crespina Lorenzana. I controlli – si apprende – hanno evidenziato "come l’estetista stesse operando senza i requisiti formativi necessari, in quanto il suo attestato era scaduto già nel 2022". "Operare nel settore dell’estetica senza le qualifiche richieste – si legge in una nota – mette a rischio la salute dei clienti e crea una concorrenza sleale nei confronti degli operatori che rispettano le regole".

Al lavoro anche il Nil. A Castelnuovo Val di Cecina i militari del Nil in collaborazione con la stazione dei carabinieri hanno denunciato un impresario edile per l’assenza di ancoraggi all’impalcatura. Il tutto nell’ambito di un più ampio impegno oer contrastare il lavoro nero e le violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. "Un segnale chiaro a tutti gli imprenditori che non rispettano le leggi e mettono a rischio la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e dell’ambiente".

Infine i carabinieri della Forestale di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire il rispetto della normativa in materia di tagli boschivi e nel settore dei rifiuti. Nell’ambito di queste attività, sono state denunciate due persone, per aver ceduto nell’esercizio dell’attività commerciale un rifiuto come ammendante vegetale semplice non compostato consentito in agricoltura biologica e per violazioni in materia di tagli boschivi. Fatti accertati rispettivamente Pomarance e in località Piaggione nel comune di Montecatini Val di Cecina- Il comando gruppo carabinieri forestali di Pisa ricorda, a questo proposito e anche alla luce degli ultimi accertamenti sul territorio, l’importanza di rispettare le normative vigenti in materia forestale e ambientale.

