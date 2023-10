Luci di Natale. Una settimana all’accensione

Manca una settimana esatta all’accensione delle luci di Natale nel centro di Pontedera. Come annunciato nel giorno di Ferragosto dal sindaco Matteo Franconi, sabato 4 novembre, la città entrerà ufficialmente nel periodo natalizio. Lo farà con il ritorno dopo un anno di stop delle luminarie sul corso, con le installazioni artistiche nelle principali piazze cittadine e con la mostra "Ritratti" del progetto Scart al Palp-Palazzo Pretorio dal 7 dicembre al 25 febbraio 2024. E poi tornerà anche quest’anno il classico albero di Natale illuminato in piazza della stazione. Nell’atrio di Palazzo Stefanelli verrà allestita invece la mostra "Bronzino, tra manierismo e pop art". Ci saranno infine eventi itineranti e di carattere estemporaneo, musicale e canoro, da parte di artisti di strada in piazza Curtatone, Montanara e in alcune vie.