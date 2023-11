Lotta allo spaccio e lavoro irregolare

Fine settimana di contrasto allo spaccio di droga e alle inadempienze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei carabinieri della compagnia di Volterra e della stazioni di riferimento del comando di piazza dei Priori guidato dal maggiore Carlo Mentuccia.

A Santa Luce i militari della stazione, insieme al personale del nucleo carabinieri forestali di

Riparbella, sono intervenuti nell’ area boschiva di Corbaina, a Pomaia, dove nei mesi scorsi sono state riscontrate attività di spaccio. Sono state riscontrate tracce di attività di spaccio all’interno della

macchia, trovati due bivacchi, tende da campeggio, vestiti, sacchi a pelo, carbonella per accendere il fuoco, alimenti e ventitré batterie per auto

utilizzate per ricaricare telefonini personal computer. L’area è stata bonificata e il materiale è stato consegnato al centro di smaltimento rifiuti. A Riparbella, i militari della stazione, hanno identificato una persona fermata in una zomna di spaccio. L’uomo, non avendo la carta d’identità, ha esibito un permesso provvisorio di guida che, dopo un controllo, è risultato modificato. E’ stato denunciato. Per la sicurezza sui cantieri sono stati denunciati due impresa e multati di 2.900 e 6.800 euro. Uno non aveva installato a regola un ponteggio, l’altro dava lavoro a nero a uno straniero.