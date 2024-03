Lotta ai disturbi dell’alimentazione. Panchina lilla ai giardinetti pubblici: "E’ un gesto di sensibilizzazione"

MONTOPOLI

La panchina lilla, simbolo del contrasto ai disturbi del comportamento alimentare, è stata inaugurata a Montopoli. Per la precisione a San Romano, nei giardinetti di via della Pace. "Un’azione simbolica ma importante – ha detto la vicesindaca Linda Vanni che ha inaugurato la panchina – per sensibilizzare sul tema ancora poco conosciuto dei disturbi alimentari.

L’inaugurazione è stato un momento di riflessione collettiva reso prezioso grazie all’intervento della dottoressa Ilenia Giunti dell’Azienda sanitaria Toscana centro, dell’attivista Isaura e delle persone intervenute che hanno portato le loro testimonianze". La panchina, come detto, è stata collocata nel giardinetto di via della Pace a San Romano, ed è stata inaugurata a pochi giorni della giornata del 15 marzo dedicata alla riflessione e al contrasto ai disturbi alimentari. Un modo per dare una piccola azione concreta che potesse dare seguito alla riflessione.

"I disturbi alimentari – continua Vanni – rappresentano la patologia più diffusa nella società occidentale dell’ultimo ventennio. Inoltre c’è stato un progressivo abbassamento dell’età nella quale i disturbi si manifestano, tanto che sono sempre più frequenti diagnosi in età preadolescenziale e nell’infanzia. Per questo ringrazio e seguo con interesse l’attività della senatrice Ylenia Zambito che, pochi giorni fa, ha presentato al Senato il disegno di legge per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare". Da qualche giorno chi si trova a sedersi su questa panchina può leggere una targhetta di ciò che rappresenta il colore lilla e trovare il numero verde per chiedere aiuto.