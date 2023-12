L’illuminazione per la chiesa?. Arriva il regalo alla parrocchia

Un dono arrivato per Natale. Una bella notizia per tutta la comunità. "A Moriolo abbiamo installato una illuminazione esterna per rendere possibile l’entrata e l’uscita dalla chiesa e per mettere un po’ più in sicurezza gli spazi della chiesa dato che è una richiesta che viene dalle persone – dice il parroco don Simone Meini –, Rivolgiamo un ringraziamento a una famiglia che vuole rimanere nell’anonimato e che ha fatto una donazione che copre in buona parte i lavori". "Facciamo appello a tutta la popolazione per sostenere questa iniziativa con un aiuto concreto e di cui potremo tutti beneficiare – conclude il sacerdote – nel partecipare alla santa messa del sabato e anche nella notte di Natale dove sarà celebrata la Santa Messa".

Nel settembre scorso la bella chiesa di Moriolo, a cui i fedeli sono molto legati – ha purtroppo ricevuto la visita dei ladri . Fu una collaboratrice della parroocchia che nell’andare a mettere in ordine si trovò davanti i calcinacci nonostante la chiusura della porta. Fu quello il segnale d’allarme che qualcosa era accaduto e che qualcuno, forse, era entrato in chiesa. Ecco c’erano entrati i ladri. parroco e collaboratori accertarono la mancanza di una pisside e delle due lampade votive che erano una a destra e l’altra a sinistra dell’altare compresi i soldi delle offerte delle candele,

La presenza di un sistema d’illuminazione dell’area, adeguato al luogo, oltre a valorizzarlo, lo rende più sicuro per tutti. Per i parrocchiani che si recano alle messe e può essere anche un importante deterrrente contro l’avvicinarsi si malviventi intenzionati ad effettuare vandalismi o furti.

C. B.