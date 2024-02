Lezione di Freedom con Jill Cooper

La regina del benessere torna a Ponsacco per un grande evento giunto alla sua terza edizione. Jill Cooper, la più famosa personal trainer della televisione, terrà una lezione di Freedom, ovvero un inno al movimento. A ogni partecipante, infatti, verranno fornite delle cuffie wireless per ascoltare la musica e le indicazioni dell’istruttrice Jill Cooper durante lo svolgimento dell’allenamento. La lezione è alla portata di tutti e partirà dalla sala fitness di via Buozzi, al tennis Club di Ponsacco, per poi continuare all’aperto. L’organizzazione dell’evento è a cura della personal trainer Manila Ferretti e l’appuntamento è fissato per il 17 febbraio dalle ore 14. Info: 347.5357232.