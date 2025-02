Letizia, tre storie di vita comune al Persio Flacco

Al Persio Flacco, domenica 16 febbraio alle 21, il racconto tragicomico, ricco di dolcezza e umanità, che accompagna nel cuore di un’epoca segnata dai conflitti mondiali. Agnese Fallongo firma la storia di tre donne, legate dallo stesso nome e da un destino comune, che affrontano le sfide del loro tempo con forza e coraggio. Protagoniste sono tre figure popolari, immerse in una quotidianità stravolta dalla guerra: le loro vite, messe alla prova dagli eventi, diventano un mosaico di piccoli atti eroici, motivati dall’amore. Tre età della vita – una giovane, una donna matura e un’anziana – si incontrano simbolicamente in un intreccio narrativo che rivela legami profondi, al di là delle differenze di carattere e di vissuto. La prima Letizia è una sposa siciliana che, durante la Prima Guerra Mondiale, si avventura fino al fronte carnico nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia, cresciuta orfana tra le mura di un convento a Littoria, approda a Roma all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, dove le difficoltà della vita la conducono verso scelte dolorose, come la prostituzione. Infine, Suor Letizia, una donna anziana dal carattere forte e dalle origini venete, che si consacra alla vita religiosa in età avanzata, rivelandosi il filo che collega le esistenze di queste tre figure femminili, tanto diverse quanto unite. In scena, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo danno vita a una moltitudine di personaggi (oltre dieci), per dar voce e far vivere la storia dei "piccoli" riuscendo nell’impresa di raccontare "la storia dei dimenticati", le vicende di coloro che hanno vissuto ai margini della grande Storia.