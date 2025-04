L’economia spiegata ai giovani. Crv in primo piano nelle scuole: "La buona educazione finanziaria"

Sarà Volterra a ospitare la premiazione nazionale del concorso Conoscere la Borsa, grazie alla collaborazione tra Cassa di Risparmio di Volterra e la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra; l’iniziativa promossa da Acri è un importante percorso di educazione economico-finanziaria rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che prevede una simulazione di compravendita titoli in tempo reale sui mercati finanziari. L’evento inizia oggi, martedì 1° aprile alle 18, al centro studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e vedrà la partecipazione di oltre 100 tra studenti, docenti e referenti delle 17 fondazioni bancarie provenienti da tutta Italia, per la premiazione dei gruppi risultati vincitori dell’edizione 2024/2025. Il giorno successivo, 2 aprile, al Triangolo Verde della Belvedere S.p.A. a Legoli (Peccioli), si terrà una tavola rotonda dal titolo “Finanza e sostenibilità ambientale“, con l’intervento di importanti relatori del panorama nazionale per sensibilizzare i ragazzi su come anche i propri investimenti possano contribuire a uno sviluppo sostenibile. Ne parleranno: Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli, Fabrizio Carenini, responsabile Reti Banche di Anima SGR, il professor Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, Stefano Pitti, direttore generale della Crv e Gerardo Graziola giornalista del Sole 24 Ore. "Ringrazio Acri per aver scelto Volterra come sede della premiazione del concorso Conoscere la Borsa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che ha messo a disposizione i propri locali e la struttura del Siaf per ospitare l’evento, tutti i colleghi della banca che si sono prestati con entusiasmo ad andare in aula con gli studenti e il professor Alessandro Salvini dell’istituto tecnico Niccolini, coordinatore di tutto il progetto – dichiara Stefano Pitti, direttore generale della Crv - E’ bello avere così tanti giovani nella nostra città e poter contribuire alla loro educazione finanziaria; spero che al termine della 3 giorni, che si chiuderà il 3 aprile con una visita allo stabilimento delle saline di Volterra, i ragazzi conservino un bel ricordo di questa esperienza".