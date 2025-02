Le scuole e le polemiche: "Edilizia inadeguata"

"Tra le innumerevoli carenze palesate da parte della giunta Giglioli bis non fa eccezione la gestione dell’edilizia scolastica, che appare sempre più inadeguata e priva di una visione chiara ed efficace". Non fanno sconti i Riformisti, che alle amministrative avevano candidato contro il sindaco, ex assessore Dem Marzia Fattori. "Sarebbe necessaria una approfondita analisi di tutti i 26 plessi scolastici ed una conseguente proposta concreta e strutturata per le politiche inerenti all’edilizia scolastica – sottolinea una nota –. La situazione delle scuole rischia di diventare ancora più grave se pensiamo che gli unici due finanziamenti ottenuti, per la scuola di Ponte a Elsa ed il Nido Pinocchio, rischiano di essere persi perché gli interventi devono essere improrogabilmente terminati e collaudati entro poco più di un anno. E dati i ritardi accumulati finora, appare pressoché impossibile". Poi il liceo. "Dopo sette anni, la scuola è ancora costretta a fare i conti con l’insufficienza di spazi adeguati – l’affondo –. La scusante stavolta è la competenza, che ricadrebbe sulla Provincia di Pisa: anche in questo caso però il sindaco Giglioli, nella sua veste di consigliere provinciale dal 2019, non ha mai fatto nulla per risolvere questa situazione". Invece, fra ultime “novità” presentate dalla giunta, "c’è un nuovo nido a Balconevisi, senza una chiara motivazione demografica od esigenze specifiche".