Le priorità del sindaco Fabio Mini ’Piazza, campanile, piscina e scuola’

di Gabriele Nuti

Piazza Garibaldi, il campanile che è di proprietà comunale perché era una delle torri delle mura del castello, la piscina. Sono i tre cantieri edili che il sindaco Fabio Mini e la sua giunta si sono trovati in eredità dall’amministrazione Toti. "Sono queste le nostre priorità – spiega Mini durante il sopralluogo all’ex convento di San Matteo, interdetto all’utilizzo della cooperativa San Tommaso d’Aquino che ha in gestione il nido e l’Infanzia Giovanni XXIII – Per terminare i lavori ci servono parecchi milioni di euro che stiamo cercando di trovare tramite bandi regionali, nazionali ed europei. Per quanto riguarda piazza Garibaldi inizieranno a breve i lavori per la realizzazione del chiosco con il bar e dei muretti di separazione dei viali centrali dalle aiuole. Questo intervento è già finanziato dalla precedente amministrazione con un bando regionale".

"Resta la terza e ultima parte dei lavori – aggiunge il sindaco di Castelfranco – Quelli per l’installazione del parco giochi dei bambini, degli spazi per gli anziani, la sistemazione del verde con il prato e la realizzazione dei parcheggi a pettine sulla strada dalla parte della scuola dell’Infanzia. La previsione è di 700mila euro di spesa. Vediamo se riusciamo a reperirli, altrimenti rivedremo qualcosa nel progetto". "Per la torre campanaria – ancora Mini – abbiamo avuto un incontro con la Soprintendenza insieme alla responsabile dell’ufficio tecnico comunale ingegner Angela Rosa Santorsa. Ho fatto presente che ci occorre 1 milione di euro per completare i lavori come da loro prescrizioni e che ci aiutino a reperirli indicandoci eventuali bandi o finanziamenti. A giorni ci sarà un altro incontro tecnico. Stesso discorso per la piscina. Bisogna reperire risorse perché la nostra idea è quella di fare in modo che possa essere riconsegnata il prima possibile ai castelfranchesi non solo con le vasche e tutta l’impiantistica rinnovate, ma anche coperta".

"La quarta priorità della mia amministrazione – conclude Fabio Mini – è la sistemazione dell’edificio della scuola Primaria di via Magenta che è così da decenni. Quinta priorità l’ex convento di San Matteo per il quale abbiamo delle idee, ma senza finanziamenti non si può neppure ipotizzare un incarico tecnico per verificarne le condizioni in maniera completa. Per cercare di incassare più tributi, ora siamo al 43%, stiamo implementando l’ufficio che ora ha un solo addetto. A breve saranno due, ma vorremmo portarli a quattro".