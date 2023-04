Le paure di una mamma "Strada troppo pericolosa per uscire con mio figlio"

di Gabriele Nuti

L’appello di una mamma che vorrebbe poter accompagnare il figlio a fare una passeggiata senza rischiare ogni volta di essere travolti. Siamo a Santa Maria a Monte, in via di Bientina, a poche decine di metri dal confine con le Quattro Strade, frazione di Bientina. Lei è Laura Bachini, mamma di Christian, quindicenne affetto da malattia rara e costretto a muoversi in carrozzina, pieno di vita e di voglia di muoversi come qualsiasi altro suo coetaneo. Nelle passeggiate lungo via di Bientina Laura e Christian sono sempre accompagnati dal loro inseparabile cagnolino.

Ma Laura ha paura. Ha paura di quella strada senza marciapiede, senza pista ciclopedonale e senza illuminazione. Da qui l’appello al Comune e, ovviamente, alle tre candidate alla carica di sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio. "Non voglio entrare in politica e neppure fare politica – dice Laura Bachini – Chiedo solo il completamento della pista ciclabile che è già presente". La pista ciclabile a cui fa riferimento la mamma di Christian percorre quasi tutta via di Bientina, fino all’incrocio con la traversa detta di Fanfano, ma qui si ferma. Laura ha lanciato un appello anche su Facebook.

"Il tratto di strada dove manca la pista ciclopedonale – conclude Laura Bachini – è molto pericoloso per tutti, non solo per me e Christian, ovviamente, e non è neppure illuminato. Portare mio figlio a fare una passeggiata è davvero pericoloso. Chiedo al Comune di Santa Maria a Monte di intervenire".