Le bellezze di casa nostra. Musei e cultura per tutti. E la "Circolare dei castelli"

COMPRENSORIO

Quattro Comuni con i rispettivi musei e le bellezze naturalistiche che li contraddistinguono. Il Museo diocesano con gli oggetti d’arte sacra esposti nella sede di piazza Duomo a San Miniato e disseminati in tutte le parrocchie della diocesi. Torna la "Circolare dei Castelli" con un momento di riflessione, dal titolo "Musei per tutti", per parlare di idee e prospettive per una cultura accessibile e inclusiva, al teatro della Compagnia di Castelfranco con esperti e la partecipazione del vescovo Giovanni Paccosi.

Il programma culturale e turistico nei territori di Castelfranco, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli – presentato in una conferenza stampa dai sindaci di Castelfranco e Santa Maria a Monte, Gabriele Toti e Manuela Del Grande, dagli assessori alla cultura di San Miniato, Castelfranco e Montopoli, Loredano Arzilli, Chiara Bonciolini e Cristina Scali, e da Elisa Barani, direttrice del Museo diocesano d’arte sacra di San Miniato – comincia sabato 24 febbraio con la giornata formativa dedicata al tema dell’accessibilità ai musei. "Questo tipo di offerta è già partita dal 2022, a livello sperimentale – hanno detto gli intervenuti – con la costruzione di una prima rete di stazioni per esperienze tattili di visita per ipovedenti o non vedenti, attraverso la realizzazione di stampe 3D di alcuni reperti archeologici con scritte in linguaggio Braille grazie al personale che ha lavorato in maniera incessante". Il Sistema Museale del valdarno realizzerà anche visite guidate al centro storico e ai musei di Santa Maria a Monte riservate agli ospiti dei centri diurni Il Mulino di San Miniato e La Farfalla di Castelfranco. Inoltre, quattro classi delle Secondarie di primo grado faranno da guida ai coetanei. Una di San Miniato a Castelfranco e viceversa e una di Montopoli a Santa Maria a Monte e viceversa.

Le domeniche di aprile 7, 14, 21 e 28, poi ci sarà la Circolare dei Castelli, con bus gratuito in partenza da San Miniato Basso e San Romano. Primo appuntamento il 7 da Montopoli a Castelfranco, il secondo da San Miniato a Castelfranco, il terzo da Santa Maria a Monte a Montopoli e ultimo tour da San Miniato a Santa Maria a Monte. San Miniato farà visitare per la prima volta il museo della Misericordia, a Santa Maria a Monte si apriranno le porte della Villa delle Pianore (grazie alla proprietà). Montopoli e Castelfranco sveleranno musei e centri storici.

gabriele nuti