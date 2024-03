Le 11 lune si arricchiscono di altri due eventi

È stato annunciato il programma aggiornato per l’edizione 2024 di 11 lune di Peccioli, frutto della collaborazione tra il Post e Barley Arts, dopo il successo del concerto di Glen Hansard dello scorso anno. Ecco allora altre due date della kermesse che alcune settimane fa, aveva annunciato la presenza di Emma Marrone. Ecco invece altre due novità: venerdì 12 luglio, sul palco dell’anfiteatro Fonte Mazzola, si esibiranno i Divine Comedy, band iconica degli anni ‘90 guidata da Neil Hannon. Sabato 13 luglio sarà la volta degli inglesi Deacon Blue, che tornano in Italia dopo oltre trent’anni dalla loro ultima esibizione nel paese. I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle 10 di Venerdì 8 marzo. Gli abbonati del Post avranno inoltre l’opportunità di beneficiare di uno sconto acquistando i biglietti online utilizzando un codice promozionale, il quale sarà inviato loro via e-mail nella giornata di giovedì, corredato di tutte le istruzioni necessarie. I biglietti saranno in vendita al festival a partire da venerdì, nonché presso i punti vendita TicketOne. L’acquisto dei biglietti per i concerti sarà limitato a un massimo di quattro biglietti per persona. È prevista l’esenzione dal costo del biglietto per le persone disabili e un accompagnatore, previa comunicazione via e-mail all’indirizzo [email protected], fino a esaurimento posti riservati. I bambini di età inferiore ai tre anni potranno accedere gratuitamente allo spettacolo se accompagnati da un genitore durante lo stesso evento. È importante notare che i biglietti ridotti, destinati ai residenti di Peccioli, ai soci di Belvedere S.p.A., ai possessori della Card Amici del polo Museale di Peccioli e ai minori di 18 anni, potranno essere acquistati esclusivamente presso la Biglietteria di 11 Lune.