Le 11 Lune Due magiche serate a Peccioli

PECCIOLI

Torna la magia del borgo incantato. Martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie daranno il via alla decima edizione di 11Lune d’Inverno. Quest’anno il programma degli spettacoli sarà arricchito il 6 gennaio dall’inaugurazione di Dance First Think Later una nuova opera di Marinella Senatore che andrà ad ampliare il patrimonio del Macca. Ecco il programma del 26 dicembre: apriranno le danze i musicisti della Filarmonica di Peccioli in una speciale versione street band, a seguire la Bada Bim Bum Band con Bandita e ancora lo spettacolo itinerante del Teatro per Caso dal titolo Moonlight, una parata sui trampoli con costumi eleganti e luminosi in cui gli artisti sembrano essere trasportati da brillanti lune. In piazza del Carmine gli arcieri storici di Peccioli vi faranno fare un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di antichi mestieri come il maniscalco e l’arrotino, e alla prova con giochi medievali, giochi di ingegno e con il tiro con l’arco. Alle 16 Benjamin Delmas, un artista anglo francese alias Mr Bang, offrirà un’esibizione dal ritmo incalzante.

Alle 15.30 al centro polivalente andrà in scena Los Socrates e il mistero della caverna della compagnia Areté Ensemble, uno spettacolo di filosofia con e per i bambini. Alle 16.30 al Cinema Passerotti la compagnia Officine Papage presenterà Di che famiglia sei?, uno spettacolo in cui cercheranno, al di là delle forme in cui si manifesta, un denominatore comune per definire la famiglia. Alle 16.30 sulla Terrazza del Palazzo Senza Tempo ecco la meraviglia e il colore e della Danza del Leone sui pali e della Danza del drago. Alle 17.15 in piazza Fra’ Domenico un artista messicano di origine azteca, Rulas Quetzal, unirà le sue abilità nella manipolazione del fuoco all’utilizzo delle percussioni e alle coreografie rituali. A seguire alle 18 in piazza del Popolo la compagnia Piccolo Nuovo Teatro andrà in scena con Aurora, spettacolo realizzato con l’uso di fuoco e trampoli che porta con sé il positivo messaggio della vittoria della vita sulla morte. Le attività all’esterno saranno accompagnate da Escape 11Lune d’Inverno dell’associazione Divercity, una caccia al tesoro che si snoda per le vie della città, e da tanti laboratori.