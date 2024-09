Lavoro e formazione. L’istituto Modartech apre le porte ai giovani

PONTEDERA

Dai percorsi che uniscono moda, alta tecnologia e biorobotica, alle opportunità per dare vita alla propria collezione e creare un brand di successo, fino alle proposte per aspiranti designer e specialisti della comunicazione, che garantiscono un’occupazione al’87% di laureati e diplomati. Si allarga l’offerta formativa di Istituto Modartech, scuola di alta formazione di Pontedera con collaborazioni nei principali distretti del Made in Italy, che nel mese di settembre apre le porte agli aspiranti talenti per presentare la sua offerta formativa. Tre gli appuntamenti in programma, dedicati a lauree triennali, corsi professionali e ai nuovi percorsi post laurea come il Master in Fashion Hi-Tech, realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna - Istituto di Biorobotica e la Magistrale in Fashion Product Management, per diventare imprenditori della moda.

Il primo open day è dedicato ai percorsi di laurea in Fashion Design e Communication Design e si svolgerà venerdì 13 settembre alle 10, negli spazi Modartech in viale Rinaldo Piaggio, mentre alle 15 sarà possibile partecipare da remoto, collegandosi online. Gli altri due appuntamenti saranno sabato 14 e sabato 21.