Lavori per oltre 700mila euro. Cantiere in piazza della Vittoria e nelle vie 2 Giugno e San Michele

SANTA MARIA A MONTE

I lavori del quarto e ultimo lotto di riqualificazione di piazza della Vittoria sono stati affidati alla ditta Caromar di Colle Val d’Elsa che ha offerto il ribasso del 14,64% sull’importo a base d’asta di 741.759,95 euro, quindi per un importo offerto di 633.166,29 euro. Il totale complessivo del costo dei lavori sarà di 719.547,56 euro comprensivi dei 20.967,58 per la sicurezza nel cantiere che non sono soggetti a ribasso più Iva al 10%.

Per l’area di piazza della Vittoria, quindi, il Comune di Santa Maria a Monte mette sul piatto altri 720mila euro che serviranno a completare i lavori iniziati con la sistemazione della parte del Monumento e poi della piazza. Questo intervento, che prenderà il via a inizio 2024, come spiega la sindaca Manuela Del Grande, "prevede la sistemazione di via 2 Giugno e della parte sul retro del palazzo comunale e dell’inizio della piazza, di fronte alla chiesina della Madonna, tra via Costa, via delle Grazie e via San Michele, il primo tratto di via San Michele fino al distretto dell’Asl e il marciapiede sotto la filiale di Credit Agricole". Si tratta di un ulteriore importante intervento di totale sistemazione e riqualificazione non solo della piazza più importante di Santa Maria a Monte, ma anche delle zone circostanti.

Via 2 Giugno, ad esempio, era l’unica strada del centro storico ancora con il selciato in asfalto. Asfalto che è rimasto anche nello spazio a fianco e sul retro del palazzo comunale. Con questi lavori ci sarà un’unica pavimentazione. Importante anche l’intervento all’incrocio di via Costa che verrà messo in sicurezza. Infine, la vecchia illuminazione verrà sostituita con la nuova. Con questi lavori dovrebbe essere possibile anche ridisegnare la viabilità sulla piazza, ora solo parcheggio caotico.

g.n.