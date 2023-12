Lavori in via Ribaldinga: "Un accesso migliore per l’impianto di atletica"

Lavori in corso in via Ribaldinga a SanMiniato Basso, per migliorare l’accessibilità all’impianto di atletica di Fontevivo. "Stiamo asfaltando lo stradello sterrato, che passa lungo il rio a fianco della strada – dice il sindaco Simone Giglioli – . Questo lavoro ci permetterà di realizzare un senso unico fino all’impianto di atletica, in modo da permettere ai tanti residenti di via Ribaldinga di poter passare in tranquillità, senza fare slalom, e ai tanti genitori dei bambini e ragazzi che vanno a fare atletica o calcio di poter parcheggiare anche lungo strada in #sicurezza. Una promessa mantenuta che permetterà un miglioramento della #iabilità di questa porzione di strada, in questa zona che negli ultimi anni è diventata molto popolata".