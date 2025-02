Lavori in via Landeschi: "Ci sono troppe perdite"

Da domani partono i lavori di Acque spa in via Landeschi a Sant’Angelo, che vedrà il rifacimento dell’intera rete idrica. Un intervento che si concluderà il 31 marzo e che vedrà interessati 2,2 chilometri di strada con 64 nuclei familiari interessati, ai quali l’amministrazione ha fatto pervenire una lettera di avviso direttamente a casa. "Si tratta di un cantiere importante che coinvolge una delle porzioni più usurate della rete idrica comunale, dove, da tempo, abbiamo avuto problemi di perdite d’acqua molto importanti - dice il sindaco Simone Giglioli -. Come Comune, abbiamo sollecitato ad Acque questi lavori perché la situazione stava diventando insostenibile e adesso finalmente i lavori potranno iniziare. Il cantiere sarà mobile e inizierà dall’intersezione con via Montegrappa per poi andare a scendere fino all’intersezione con la via Tosco Romagnola Est, impedendo quindi alla strada di avere un doppio sfondo. L’intervento, pur creando alcuni disagi, è necessario e fortemente voluto dall’amministrazione, perché interessa una strada su cui da tempo esistevano problemi di sicurezza oltre che disagi, un lavoro non più rinviabile, che andrà a beneficio della collettività".