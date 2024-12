Lavori dopo il crollo delle Mura. Parte a gennaio il progetto in 2 fasi

Partono finalmente a gennaio i lavori di ricostruzione del muro di San Felice. Già un crollo dieci anni fa, nel 2014, in Via Lungo Le Mura ed erano serviti sei mesi per rimettere in sesto la zona. E poi, a maggio scorso, un altro crollo inaspettato con una persona ferita: pietre e terra sulla strada provinciale 15, poi l’immediato intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa e delle ambulanze nello sconforto dei cittadini preoccupati per la salute delle loro mura che stavano crollando proprio in uno dei punti più suggestivi. Proprio in uno dei luoghi panoramici migliori da cui godere di una vista dall’alto di tutta la zona, il cedimento, a seguito delle forti piogge, a conferma della fragilità delle mura medievali di Volterra e del loro equilibrio precario.

Con l’ordinanza n. 120 del 19 dicembre 2024, è stato ufficializzato l’avvio del cantiere per la ricostruzione del muro di San Felice. I lavori prenderanno il via il prossimo 13 gennaio 2025 e si concentreranno sulla ricostruzione del muro di contenimento del terrapieno, già oggetto di un’importante messa in sicurezza nei mesi scorsi da parte del Comune. Il progetto si articolerà in due fasi principali: la prima sarà gestita dalla soprintendenza e prevede la ricostruzione strutturale del muro mediante l’impiego di risorse proprie; la seconda sarà invece a cura dell’amministrazione comunale e durante quest’ultima saranno effettuati ulteriori interventi complementari utilizzando fondi stanziati dalla Regione.

La conclusione dei lavori è ipotizzata per il 31 luglio 2025, salvo imprevisti. Durante il periodo di ricostruzione del muro, saranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza: se per la fase iniziale il viale Lorenzini sarà chiuso al traffico veicolare, successivamente, sarà valutata la possibilità di una riapertura parziale della strada con un senso unico alternato, per limitare ovviamente al minimo i disagi per i residenti e i pendolari.

Tutte le ulteriori informazioni e gli aggiornamenti sulla riorganizzazione del traffico saranno forniti nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali del Comune.