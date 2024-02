Lavori alla Casa della salute, Lega: "Hanno inaugurato il nulla"

All’indomani della posa della prima pietra per l’ampliamento della Casa della Salute di via Fleming, insorge la Lega Pontedera. "Inaugurato il nulla – dicono i consiglieri del Carroccio, Domenico Pandolfi e Michela Crespina – una passerella elettorale di big regionali e locali davanti alla Casa della Salute per presentare… un progetto. La sanità in Toscana e a Pontedera ha bisogno di risposte con servizi ai cittadini, ai più deboli. Invece le liste d’attesa sono interminabili, i posti nelle Rsa sono diventati un miraggio e poi le file interminabili al Pronto soccorso, intasato anche perché la Casa della Salute non è pubblicizzata ed è in un posto scomodo e lontano dal centro. Così come poco felice la collocazione della guardia medica, che sarebbe molto meglio se fosse nel più centrale distretto di via Colombo. Container ovunque al posto di ambulatori decenti, reparto dialisi in ritardo di anni e che forse non sarà pronto a breve come promesso. E mentre si rende inagibile l’ex Ape che si va ad aggiungere agli innumerevoli immobili inagibili, si fanno proclami elettorali".