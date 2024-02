Lavori al ponte slittano al 2025. Ma le pratiche sono complete. Prima l’intervento sulla Botte

CALCINAIA

L’iter burocratico per il secondo lotto dell’intervento di risanamento e messa in sicurezza del ponte di via Giovanni XXIII tra Calcinaia e Oltrarno prosegue spedito. Ma i lavori slittano, con molta probabilità, al 2025. Il motivo è presto detto. E’ stata la Provincia a richiedere di far slittare il cantiere per evitare la concomitanza con i lavori di sistemazione del ponte sulla Botte, nel comune di Vicopisano, tra San Giovanni alla Vena e Fornacette.

Su questa infrastruttura la Provincia, con tecnici specializzati, ha eseguito una serie di controlli e sopralluoghi la scorsa settimana e i lavori che richiederanno la chiusura totale del ponte sono in programma nei mesi estivi. Considerando che si tratta di due ponti molto vicini tra loro sarebbe stato anche solo azzardato deciderne la chiusura in contemporanea. Il traffico sarebbe andato letteralmente in tilt. Così, visto che l’intervento sulla Botte è quello più impellente, perché i lavori di consolidamento su quello di Calcinaia sono stati effettuati lo scorso anno e terminati, è stato deciso di far slittare il cantiere sul ponte di via Giovanni XXIII al 2025, o comunque dopo la fine dei lavori sulla Botte.

Intanto, comunque, il Comune di Calcinaia, ricordiamo unico in tutta la Toscana a essere proprietario di un ponte sull’Arno, ha effettuato tutti i vari passaggi. "Con propria determinazione 283 del 27 giugno 2023 – si legge in un documento all’albo del Comune del sindaco Cristiano Alderigi – è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla ditta Vanni Pierino Srl con sede legale a Cecina dei lavori Pnrr-Missione 2 componente 4 investimento 2.2-Next generetion eu relativi al risanamento e messa in sicurezza del ponte sull’Arno per l’importo contrattuale di 1.159.176,53 euro di cui 1.069.844,25 per lavori, 89.332,28 per oneri della sicurezza e 115.917,65 per Iva 10% per un importo complessivo di 1.275.094,18 euro".

In questa fase gli uffici comunali di Calcinaia hanno provveduto "all’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori". Le pratiche tecniche e burocratiche per l’avvio del cantiere sono praticamente completate. Appena sarà possibile, comunque dopo i lavori al ponte sulla Botte, prenderà avvio anche l’intervento su quello di Calcinaia per la sistemazione delle spallette e per l’ampliamento che consentirà la realizzazione della passerella ciclopedonale.