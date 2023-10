Lavori a Palazzo Valli. L’inizio sarà a gennaio. Una riqualificazione totale

PONSACCO

I lavori di restauro e riqualificazione di Palazzo Valli inizieranno a gennaio. Come anticipato nei mesi scorsi dal nostro giornale, si tratta di un intervento da quasi 5 milioni di euro. Intanto, proprio in questi giorni, c’è stato un ulteriore passaggio fondamentale per arrivare all’apertura del cantiere. Dopo l’indagine di mercato a cura della Centrale di committenza della Provincia di Pisa, è stata individuata l’impresa che eseguirà l’intervento dopo essersi aggiudicata l’appalto con un ribasso a base d’asta del 20,63%. Si tratta della ditta Costruire srl di Montecarlo, in provincia di Lucca.

Come prevedono le disposizioni in materia, la Centrale di committenza della Provincia di Pisa aveva provveduto a invitare venticinque imprese alla gara di appalto. Di queste hanno risposto in dieci entro la scadenza di presentazione delle offerte fissata per le 12 del 14 settembre scorso. Si tratta della Edil.Art di Senigallia, Igeca di Pozzuoli, Mar.Sal.Restauri di Napoli, Rti, costituenda Rete temporanea di imprese tra Coluzzi Costruzioni e Restauri di Misano Adriatico e Edil-Ge.Co di Parma, Credendino Domenico di Afragola, Manutenzioni di Molfetta, Costruire di Montecarlo, Pangea Consorzio Stabile di Pescara, Mirabelli Mariano di Castiglione Cosentino e Rti, costituenda rete temporanea di impresa tra Sarfo Appalti e Costruzioni e Eurcesa di Roma.

"Dall’esame della documentazione amministrativa – si legge nella determina che la Provincia ha inviato al Comune di Ponsacco – sono risultati ammessi alla fase successiva tutti i 10 operatori economici". L’apertura delle buste è avvenuta il 25 settembre, seduta in cui è stata individuata l’impresa prima classificata, cioè la Costruire di Montecarlo di Lucca.

Palazzo Valli, quindi, da gennaio sarà al centro di "un progetto di rigenerazione statica e funzionale". Lo storico edificio, che si trova di fronte al municipio e all’inizio del corso di Ponsacco, diventerà sede della biblioteca comunale (al primo e secondo piano) e spazio ricreativo per i giovani, coworking e foresteria per gli scambi culturali al secondo piano. Al pianterreno verranno ampliati gli spazi pubblici per iniziative varie e di supporto

alle associazioni del territorio come l’Università della terza età

e l’Auser. Sempre al piano terra è prevista una cucina utilizzabile dalle associazioni e di supporto alle iniziative pubbliche. Per il finanziamento dei lavori il Comune di Ponsacco ha potuto attingere a uno stanziamento statale di circa 3,5 milioni di euro dal Pnrr-Piano nazionale ripresa e resilienza. La novità più importante nel progetto di sistemazione di Palazzo Valli è il trasferimento in questa sede della biblioteca comunale. Per il resto la funzionalità degli ambienti e dei locali dell’edificio ricalcherà sostanzialmente le destinazioni già presenti nel fabbricato.

g.n.