Lavorare in una conceria. Ecco tutte le offerte

Opportunità di impiego nel mondo delle pelle e del cuoio. Si cerca un rasatore per azienda cliente settore conciario. Richiesta precedente esperienza nella

mansione nella rasatura pelli. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto a termine con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Santa Croce sull’Arno. Si cerca anche un rifinitore per azienda settore conciario. Richiesta precedente esperienza nella mansione,

rifinitore, gestione colori e campionature in autonomia. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Castelfranco. Poso anche per un operaio in un solettificio per applicazione soletto tramite macchinario automatico, programmato

tramite excel. Richiesta precedente esperienza nella mansione. Contratto a termine con

prospettiva. Zona di lavoro Montopoli (fonte Orienta Spa).