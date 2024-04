Lavorare in piscina come bagnino o assistente. La Società Aquatempra ha indetto una selezione

La Società Aquatempra, che gestisce la piscina intercomunale di Santa Croce, ha indetto le selezioni pubbliche, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e parziale di istruttori di nuoto (scadenza alle 12 del giorno 22 aprile); assistenti bagnanti (scadenza alle 12 del giorno 30 aprile). La sede di lavoro sarà presso uno degli impianti natatori comunali gestiti da Aquatempra; la sede effettiva di lavoro sarà determinata da Aquatempra al momento dell’eventuale assunzione in base alle esigenze organizzative e di continuità del servizio e potrà essere variata in qualsiasi momento nel corso del rapporto di lavoro. Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza stabilita, di tutti i requisiti generali e specifici indicati all’interno degli avvisi.