L’Auser compie 25 anni e si regala una festa. "Volontariato fatto con il cuore"

Una festa per celebrare i primi venticinque anni di storia dell’Auser di Ponsacco. "Grazie per essere qui – ha detto emozionata la presidente Silvana Malacarne durante la cerimonia che si è svolta venerdì in sala Valli – siamo un’associazione di anziani che aiutano gli anziani con la difficoltà che comporta essere volontari alla nostra età. Eppure siamo 116 soci di cui 40 ogni giorno sono impegnati con i servizi per le scuole. Abbiamo cominciato tanti anni fa con i Nonni vigili per far attraversare i bambini e adesso ci occupiamo anche del pre e dopo scuola". Attività a servizio della collettività che si aggiungono ai tanti momenti di socialità pensati per la terza età: dal mare giornaliero, alle vacanze fino alla tombola domenicale. "Vi ringrazio per essere affezionati all’associazione – ha detto la presidente provinciale Franca Battini – perché c’è bisogno di chi faccia volontariato con il cuore in un momento in cui è sempre più difficile trovare nuovi volontari". Prima della conclusione della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti a due tra i fondatori della sessione ponsacchina: Carlo Gatti e Gabriella Turolla. "Un onore essere qui – ha chiuso l’assessore David Brogi prima di consegnare la targa all’Auser – grazie al vostro impegno possiamo dire di avere una grande rete di associazioni di volontariato, di persone che stanno tra la gente per la gente".