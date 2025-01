L’attacco di Fratelli d’Italia: "Il Pd è l’unico responsabile del disastro del Palazzo Rosa"

PONSACCOFratelli d’Italia ne ha per tutti. Per il Pd e per l’ex assessore Ferretti. "Il Pd, con la minima appendice di Italia Viva, che ha perso malamente le ultime elezioni comunali è l’unico responsabile del disastro del complesso Bellavista – attacca FdI di Ponsacco – Se sono passati più di otto anni dall’arrivo delle prime famiglie rom e non si è ancora risolto completamente il problema, non è certo dovuto ai sei mesi della giunta Gasperini. Il rispetto della libera iniziativa privata è un principio fondamentale dello stato di diritto. Se qualche curatore del complesso ha inteso mettere all’asta alcuni immobili è perché probabilmente ritiene che la situazione sia diventata insostenibile e che ci voglia una svolta. Noi sosteniamo l’ultimazione del programma di sgombero e la creazione di condizioni per la valorizzazione soprattutto privata degli immobili del complesso Bellavista con un dialogo competitivo con la parte pubblica e il coinvolgimento della cittadinanza. Condividiamo il fatto che il sindaco Gasperini abbia sollecitato l’intervento della Procura della Repubblica e sosteniamo anche il programma di delocalizzazione definitiva degli ultimi nuclei familiari fuori provincia"."Dimentico delle più elementari norme della privacy è l’assessore revocato Ferretti, che non sa che sui documenti pubblici non è oggi possibile riportare i dati sensibili e che un’altra legge gli consente di chiedere accesso agli atti motivando e tenendo comunque il riserbo – conclude DdI di Ponsacco – Ma noi ci chiediamo. L’assessore revocato, che partecipava agli incontri istituzionali, alle giunte, alle riunioni della Società della Salute, che aveva accesso a documenti e atti interni all’amministrazione, davvero non sapeva nulla o si sta pentendo di non avere fatto abbastanza?".