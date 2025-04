Domenica 11 maggio alle 17 all’auditorium del Museo Piaggio, si terrà il concerto dal titolo “L’amico geniale Nino Rota per Eduardo“. Un concerto che ripercorre uno dei sodalizi artistici che hanno fatto la storia. Sul palco, troveremo Silvia Chiesa al violoncello, Maurizio Baglini al pianoforte, Stefano Valanzuolo per la drammaturgia e la voce narrante. Le musiche dello spettacolo sono tratte da alcuni capolavori assoluti e immortali, come Fortunella, Il padrino, Napoli milionaria, Lo scoiattolo in gamba, Amarcord, e sono trascritte da Giuseppe Caffi. Diversi, ma non troppo, per carattere, cresciuti in ambiti distanti non solo geograficamente, Eduardo De Filippo e Nino Rota furono uniti da un’amicizia solida e da una complicità professionale proficua. Intorno alla vicenda di "Napoli milionaria", testo teatrale poi diventato un film e infine un’opera, si snoda questo racconto, attraverso le note della musica. che ripercorre le tappe fondamentali del sodalizio tra i due artisti. Un sodalizio carico di reciproco e affettuoso rispetto. Il concerto rientra nel cartellone del Pontedera Music Festival. L’ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.eventbrite.it.