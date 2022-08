Lajatico, bosco e sterpaglie in fiamme: il vento alimenta l'incendio

Lajatico (Pisa), 2 agosto 2022 - Ancora un rogo in Toscana: stavolta i vigili del fuoco del comando di Pisa, sono impegnati dalle 14.15 nel comune di Lajatico sulla Strada statale 439 nei pressi del Villaggio San Giovanni per un incendio di sterpaglie di bosco alimentato da forte vento. Sul posto stanno operando 6 automezzi e 16 unità oltre al personale Aib e l'elicottero antincendio della Regione Toscana. Sul posto inviato anche l'Unità di Comando Locale per la gestione dell'intervento. Sono in corso gli sganci effettuati da un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco.