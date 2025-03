Ladro seriale incastrato dai carabinieri: ecco tutti i colpi che gli vengono contestati

Pontedera, 13 marzo 2025 - Un'indagine meticolosa condotta dai carabinieri della stazione di Pontedera ha portato all’arresto di un 53enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile di numerosi furti commessi tra settembre e novembre 2024. L’operazione, coordinata dalla Procura di Pisa, è stata resa possibile grazie all’analisi di ore di filmati di videosorveglianza, sia pubblici che privati, che hanno permesso ai carabinieri di ricostruire i movimenti del sospettato. Decisivo anche il contributo delle vittime, che attraverso il riconoscimento fotografico hanno fornito elementi determinanti per l’identificazione. I reati contestati comprendono furti in abitazione, furti su autovetture con asportazione di portafogli e telefoni cellulari, utilizzo fraudolento di carte bancomat e furti di biciclette. Particolarmente gravi alcuni episodi avvenuti negli spogliatoi di un centro sportivo, dove l'uomo avrebbe rubato telefoni a minorenni.

In particolare i primi di settembre, approfittando del fatto che il proprietario era impegnato in una attività lavorativa poco distante, si era introdotto all’interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via, rubando il borsello che conteneva il cellulare, i suoi effetti personali e le carte di pagamento, con le quali ha effettuato numerosi prelievi per un totale di circa 70 euro; soltanto due giorni dopo, davanti al supermercato Coop di via Brigate Partigiane, aveva approfittato del fatto che il proprietario di una bicicletta l’aveva posteggiata sulla rastrelliera esterna il tempo strettamente necessario a fare la spesa, lasciandogli una brutta sorpresa all’uscita del negozio; i primi giorni di ottobre, esattamente come nel primo episodio, vedendo parcheggiato un furgone, anche in questo caso sottraeva al proprietario che si trovava poco distante il borsello con tutti gli effetti personali all’interno, utilizzando anche in questo caso le carte di pagamento trovate per effettuare bonifici per un importo di quasi 100 euro.

Poi a ottobre è stata la volta di un furto in abitazione in danno di una signora che si trovava nel garage della propria abitazione per effettuare dei lavori e che aveva poggiato il proprio telefono cellulare e le proprie carte di pagamento a vista su un mobile accanto a lei. Approfittando di un momento di distrazione della donna, il ladro seriale aveva commesso quindi il furto e, anche in questo caso, con le carte sottratte ha effettuato diversi prelievi arrivando questa volta a quasi 120 euro; a novembre le vittime del ladro seriale sono stati quattro ragazzi che stavano facendo attività fisica al centro sportivo Oltrera, riuscendo a sottrarre a tutti loro i rispettivi telefoni cellulari che avevano depositato negli spogliatoi; sempre a novembre l’uomo ha poi commesso un ulteriore furto in abitazione, impossessandosi impropriamente di una bicicletta parcheggiata in uno spazio delimitato e privato di un’abitazione; infine a fine novembre il ladro è nuovamente entrato in azione, commettendo questa volta un furto aggravato su autovettura, rompendo il finestrino per impossessarsi, come nelle precedenti occasioni, delle carte di pagamento.