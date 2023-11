Ladri svaligiano il bar del palazzetto dei Lupi

SANTA CROCE

I ladri hanno colpito nuovamente al PalaParenti, il palazzetto dello sport di Santa Croce dove giocano i Lupi e le altre squadre cittadine. Dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì i malviventi sono entrati forzando una delle porte antipanico e hanno fatto man bassa di bibite, cioccolate e soldi spiccioli. Ad essere preso di mira è stato il bar della struttura gestito dalla famiglia Sardelli. Ieri mattina Ademaro Sardelli ha sporto formale denuncia alla stazione dei carabinieri di via Amendola. Ma un primo sopralluogo i militari dell’Arma l’avevano già effettuato nella struttura sportiva lunedì mattina quando lo stesso Sardelli ha scoperto il furto.

I ladri hanno svuotato i frigorifero delle bibite e delle birre e hanno preso tutte le cioccolate (oltre 100 pezzi) di un noto marchio. "Gli espositori erano appena stati riforniti– dice Ademaro Sardelli – le hanno prese tutte. Sicuramente è successo dopo la mezzanotte di domenica perché fino a quell’ora eravamo qui. Sono entrati forzando le porte antipanico. L’allarme era inserito ed è scattato, ma non è collegato con nessuna forza dell’ordine e nessuno l’ha sentito. Bisognerebbe che il palazzetto venisse dotato di telecamere di videosorveglianza perchè il solo allarme serve a poco se non a niente. Non è la prima volta che succede".

Il danno subito dai gestori del bar del PalaParenti non è di poco conto. Dovrà essere rifornito per fare in modo che non si trovi sguarnito durante le prossime partite e anche durante gli allenamenti visto che al PalaParenti, comunque, ogni giorno ci passano parecchie persone tra atleti, tifosi, genitori. E la notizia del furto ha destato la comprensibile rabbia di tutto l’ambiente biancorosso. In particolare i tifosi sono rimasti amareggiati dall’effrazione e dal fatto che la loro "casa sportiva" sia stata violata da ignoti senza scrupoli e senza alcun rispetto verso le cose altrui. "Se per caso li avessi beccati, i ladri – ha commentato uno dei tifosi storici – gli sarrebbe passata la voglia".

g.n.