Ladri all’opera a San Miniato Basso. Da un giardino rubata una Vespa. Poche ore prima in fuga con un’auto

Due furti, da quanto abbiamo appreso, nel giro di appena due giorni nella zona di San Miniato Basso. Nella zona del Biagionato, area residenziale che costeggia l’abitato della grande frazione ai piedi della Rocca, è stata portata via una Lancia Y tra la notte di domenica e lunedì 23 dicembre. Mentre in paese, nel cuore di San Miniato Basso, i malviventi – da quanto ricostruito – sarebbero entrati in un giardino privato di una villetta e avrebbero portato via una vespa Piaggio di cilindrata 50 di colore nero. In questo caso sembra che le telecamere che insistono nella zona possano essere importanti per ricostruire esattamente l’accaduto e fornire, allo stesso tempo, indizi utili per arrivare ad identificare l’autore del gesto.

Le vittime di entrambi i furti hanno lanciato anche un appello sui social – spiegando per sommi capi quello che è accaduto – in modo da chiedere aiuto a tutti in caso i mezzi sottratti fossero avvistati in giro. I furti di auto spesso, lo ricordiamo, sono messi a segno anche da bande di criminali con l’intento di reperire mezzi per poi compiere altre attività predatorie. Ci sono stati casi, nel tempo, in cui con macchine rubate poi i malviventi sono andati in giro a compiere altri furti, magari lontani dalla zona. Mezzi che poi vengono anche abbandonati una volta portato a segno il colpo.

Nel caso, invece, di un furto di un mezzo a due ruote, spesso, l’obiettivo è il valore. Come può essere nel caso della Vespa, un pezzo desiderato da molti e che ha un interessante e vasto mercato. Sui fatti sono in corso indagine da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato.

C. B.